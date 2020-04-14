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Геращенко вилетів в зону ЧАЕС для інформування населення щодо ліквідації пожеж

Геращенко вилетів в зону ЧАЕС для інформування населення щодо ліквідації пожеж

Київ • УНН

 • 11250 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вилетів в зону відчуження разом з головою ДСНС для інформування населення щодо ліквідації пожеж. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Разом з головою ДСНС Миколою Чечоткіним вилітаю в зону відчуження ЧАЕС для об’єктивного інформування суспільства про стан ліквідації пожежі”, — написав Геращенко.

Нагадаємо, Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.

Раніше Геращенко повідомив, що займання сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) повністю виключено, так як це незгораючі залізобетонні конструкції, у той же час, ліс навколо таких об'єктів вирубують в радіусі ста метрів.

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