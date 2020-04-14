Геращенко вылетел в зону ЧАЭС для информирования населения по ликвидации пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вылетел в зону отчуждения вместе с головой ГСЧС для информирования населения по ликвидации пожаров. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным вылетаю в зону отчуждения ЧАЭС для объективного информирования общества о состоянии ликвидации пожара", - написал Геращенко.
Напомним, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.
Ранее Геращенко сообщил, что возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) полностью исключено, так как это несгораемое железобетонные конструкции, в то же время, лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров.