Геращенко про пожежі в зоні відчуження: загоряння сховищ ядерних відходів повністю виключено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Займання сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) повністю виключено, так як це незгораючі залізобетонні конструкції, у той же час, ліс навколо таких об'єктів вирубують в радіусі ста метрів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"СВЯП-2 - це величезна залізобетонна конструкція, обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи. Вони поки взагалі не заповнені відпрацьованим ядерним паливом з працюючих українських АЕС.
СВЯП-1, на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої 2000 року Чорнобильської АЕС, розміщено на території самої АЕС. Там зараз повністю безпечно. Будь-які загоряння виключені", - написав Геращенко.
Він також додав, що сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці і також є вогнетривкі залізобетонні конструкції.
"Навколо сховища ліс був спеціально вирубаний щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів. Пожежа, яка йшла в бік сховища ядерних відходів "Підлісний", була погашена на далеких підступах ще вранці", - написав Геращенко, додавши, що в СВЯПах "нічому горіти".
Заступник міністра наголосив, що ніякої зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається.
Як раніше повідомляв УНН, в даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховищ відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів в зоні відчуження - немає. Гасіння пожеж відбувається на території лісництв.