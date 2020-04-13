Геращенко про пожежі в зоні відчуження: загоряння сховищ ядерних відходів повністю виключено

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Займання сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) повністю виключено, так як це незгораючі залізобетонні конструкції, у той же час, ліс навколо таких об'єктів вирубують в радіусі ста метрів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.