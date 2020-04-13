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Геращенко про пожежі в зоні відчуження: загоряння сховищ ядерних відходів повністю виключено

Геращенко про пожежі в зоні відчуження: загоряння сховищ ядерних відходів повністю виключено

Київ • УНН

 • 15896 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Займання сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) повністю виключено, так як це незгораючі залізобетонні конструкції, у той же час, ліс навколо таких об'єктів вирубують в радіусі ста метрів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

"СВЯП-2 - це величезна залізобетонна конструкція, обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи. Вони поки взагалі не заповнені відпрацьованим ядерним паливом з працюючих українських АЕС.

СВЯП-1, на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої 2000 року Чорнобильської АЕС, розміщено на території самої АЕС. Там зараз повністю безпечно. Будь-які загоряння виключені", - написав Геращенко.

Він також додав, що сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване в безпечному щодо лісових пожеж місці і також є вогнетривкі залізобетонні конструкції.

"Навколо сховища ліс був спеціально вирубаний щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів. Пожежа, яка йшла в бік сховища ядерних відходів "Підлісний", була погашена на далеких підступах ще вранці", - написав Геращенко, додавши, що в СВЯПах "нічому горіти".

Заступник міністра наголосив, що ніякої зміни радіаційного фону ні на Чорнобильській АЕС, ні в зоні відчуження, ні за її межами не спостерігається.

Як раніше повідомляв УНН, в даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховищ відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів в зоні відчуження - немає. Гасіння пожеж відбувається на території лісництв.

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