ГСЧС: угрозы для ЧАЭС и хранилища отходов нет, радиационный фон в пределах нормы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В настоящее время угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилищ отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения - нет. Тушение пожаров происходит на территории лесничеств. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.