ГСЧС: угрозы для ЧАЭС и хранилища отходов нет, радиационный фон в пределах нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В настоящее время угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилищ отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения - нет. Тушение пожаров происходит на территории лесничеств. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время основные усилия сосредоточены на том, чтобы остановить распространение и локализовать отдельные очаги пожаров в Корогодском, Денисовецком, Дитяцком и Барышевском лесничествах", - сказал Демчук.
В ГСЧС призывали, не доверять фейковым сообщением, что сейчас распространяются относительно пожарной ситуации в зоне отчуждения.
"В настоящее время угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилищ отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения - нет", - сообщил Демчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство выделит почти 45 млн грн из резервного фонда на тушение пожаров под Чернобылем
Также сообщается, что сформирован сводный отряд ГСЧС в зоне отчуждения, который оперативно привлекается на основные очаги пожаров. Пожарная авиация продолжает работать. Осуществлено 200 сбросов 460 тонн воды. Всего привлечено более 400 человек.
Радиационный фон в пределах нормы.
Добавим, что в интернете начала распространяться информация, что пожар подошел к Припяти и хранилищам радиоактивных отходов.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 17 часов в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.