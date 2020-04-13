ДСНС: загрози для ЧАЕС та сховища відходів немає, радіаційний фон в межах норми

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів в зоні відчуження – немає. Гасіння пожеж відбувається на території лісництв. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.