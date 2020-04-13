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ДСНС: загрози для ЧАЕС та сховища відходів немає, радіаційний фон в межах норми

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів в зоні відчуження – немає. Гасіння пожеж відбувається на території лісництв. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

"На даний час основні зусилля зосереджені на тому, щоб зупинити поширення та локалізувати окремі осередки пожеж в Корогодському, Денисовецькому, Дитяцькому та Баришівському лісництвах", - сказав Демчук.

У ДСНС закликали, не довіряти фейковим повідомленням, що зараз розповсюджуються щодо пожежної ситуації в зоні відчуження.

"На даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції, сховищам відпрацьованого палива та іншим критичним об’єктам в зоні відчуження – немає", - повідомив Демчук.

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Також повідомляється, що сформований зведений загін ДСНС в зоні відчуження, оперативно залучається на основні осередки пожеж. Пожежна авіація продовжує працювати. Здійснено 200 скидів 460 тон води. Усього залучено понад 400 осіб.

Радіаційний фон у межах норми.

Додамо, що в інтернеті почала ширитись інформація, що пожежа наблизилась до Прип’яті та сховищ радіоактивних відходів.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 17 годину у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв.

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