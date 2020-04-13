Геращенко о пожарах в зоне отчуждения: возгорание хранилищ ядерных отходов полностью исключено
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) полностью исключено, так как это несгораемые железобетонные конструкции, в то же время, лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
“ХОЯТ-2 — это огромная железобетонная конструкция, обнесённая забором. Внутри ёмкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС.
ХОЯТ-1 на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС находиться на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены”, — написал Геращенко.
Он также добавил, что хранилище отработанных ядерных отходов “Подлесное” также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции.
“Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров. Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов „Подлесный“, был потушен на дальних подступах ещё утром”, — написал Геращенко, добавив, что в ХОЯТах “нечему гореть”.
Замминистра подчеркнул, что никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается.
Как ранее сообщал УНН, в настоящее время угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилищ отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения — нет. Тушение пожаров происходит на территории лесничеств.