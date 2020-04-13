Геращенко о пожарах в зоне отчуждения: возгорание хранилищ ядерных отходов полностью исключено

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) полностью исключено, так как это несгораемые железобетонные конструкции, в то же время, лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.