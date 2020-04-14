Пожар не причинил вреда ЧАЭС и обошел "Рыжий лес" - управление зоной отчуждения

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31065 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39753 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57416 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80549 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74385 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101138 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105357 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 89577 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 54717 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102219 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 45707 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34086 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 80570 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102219 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 135896 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 178757 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 163568 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34086 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 89577 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107394 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106041 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105662 просмотра
Актуальное
Пожар не причинил вреда ЧАЭС и обошел "Рыжий лес" - управление зоной отчуждения

Пожар не причинил вреда ЧАЭС и обошел "Рыжий лес" - управление зоной отчуждения

Киев  •  УНН

 • 19917 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В зоне отчуждения огонь приблизился непосредственно к объектам Чернобыльской АЭС. Основные очаги находились в районе нескольких поселков, однако обошли участок, под названием "Рыжий лес". Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

"За прошедшие сутки в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, в результате которых огонь приблизился непосредственно к объектам Чернобыльской АЭС. Так, очаги пожаров находились в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливин и с. Чистогаливка, где наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки.

В районе села Чистогаливка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок, что когда-то назывался "Рыжим лесом", вышел к железнодорожной станции Янов, расположенной в 2,2 километрах от ЧАЭС", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области установили поджигателя, который вызвал очередную пожар в зоне ЧАЭС

Также наблюдалось горение травяной подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, в частности, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти.

Сообщается, что очаги открытого огня фиксировались в непосредственной близости от открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов.

Силами пожарных упомянутые очаги возгораний у промышленной площадки станции были локализованы и потушены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко вылетел в зону ЧАЭС для информирования населения по ликвидации пожаров

"В результате пожара объекты ГСП ЧАЭС не пострадали. На территории площадки временного складирования технологических материалов сгорели 2 хозяйственно-бытовые вагончики. Воздействия огня на оборудование открытого распределительного устройства не произошло", - сообщили в управлении.

Отмечается, что радиационная обстановка на ЧАЭС нормальная, значение ниже контрольных уровней. Состояние оборудования объектов ЧАЭС соответствует регламентам.

По состоянию на 14 часов 14 апреля текущего года пожарная угроза объектам ЧАЭС отсутствует.

Ранее УНН писал, что угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения - нет.

Напомним, что потребуется еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы