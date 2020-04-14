Пожар не причинил вреда ЧАЭС и обошел "Рыжий лес" - управление зоной отчуждения

"За прошедшие сутки в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, в результате которых огонь приблизился непосредственно к объектам Чернобыльской АЭС. Так, очаги пожаров находились в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливин и с. Чистогаливка, где наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки.

В районе села Чистогаливка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок, что когда-то назывался "Рыжим лесом", вышел к железнодорожной станции Янов, расположенной в 2,2 километрах от ЧАЭС", - говорится в сообщении.

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Также наблюдалось горение травяной подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, в частности, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти.

Сообщается, что очаги открытого огня фиксировались в непосредственной близости от открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов.

Силами пожарных упомянутые очаги возгораний у промышленной площадки станции были локализованы и потушены.

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"В результате пожара объекты ГСП ЧАЭС не пострадали. На территории площадки временного складирования технологических материалов сгорели 2 хозяйственно-бытовые вагончики. Воздействия огня на оборудование открытого распределительного устройства не произошло", - сообщили в управлении.

Отмечается, что радиационная обстановка на ЧАЭС нормальная, значение ниже контрольных уровней. Состояние оборудования объектов ЧАЭС соответствует регламентам.

По состоянию на 14 часов 14 апреля текущего года пожарная угроза объектам ЧАЭС отсутствует.

Ранее УНН писал, что угрозы для Чернобыльской атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения - нет.

Напомним, что потребуется еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.