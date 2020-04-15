Последствия пожаров в зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу утром

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в воздухе накопились частицы горения, поэтому особенно людям с хроническими заболеваниями следует ограничить передвижение по улице, в частности - в утренние часы. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.