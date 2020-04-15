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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Последствия пожаров в зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу утром

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в воздухе накопились частицы горения, поэтому особенно людям с хроническими заболеваниями следует ограничить передвижение по улице, в частности - в утренние часы. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"С 3 апреля в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар, но радиационный фон, по состоянию на 14 апреля, в Житомирской, Киевской областях и городе Киеве - полностью в пределах нормы и составляет 0,11 микрорентген/час", - сказал Степанов.

По его словам, в контексте радиационного фона - опасности нет.

"В то же время, мы мониторим ситуацию и видим повышение различных частиц горения в воздухе, поэтому советуем всем людям, особенно имеющим хронические заболевания, заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц в воздухе самая высокая, пить больше воды, делать влажную уборку помещения", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в ГСЧС отчитались о пожарной ситуации в Чернобыльской зоне: тлеют пни и древесина.

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