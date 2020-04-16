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ГСЧС о пожарной ситуации в Зоне отчуждения: открытого огня не наблюдается

ГСЧС о пожарной ситуации в Зоне отчуждения: открытого огня не наблюдается

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, передает УНН.

“По состоянию на 7 ч. 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается”, — говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос.

Отмечается, что всего к тушению были привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).

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Напомним, ранее сообщалось, что нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Украинские Национальные Новости

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