ГСЧС о пожарной ситуации в Зоне отчуждения: открытого огня не наблюдается
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается”, — говорится в сообщении.
Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос.
Отмечается, что всего к тушению были привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последствия пожаров в зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу утром
Напомним, ранее сообщалось, что нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.