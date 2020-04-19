В МВД назвали две версии возникновения пожаров в Житомирской области

"Первоначально пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что это был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - заявил Аваков.

Отмечается, что совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

"Нельзя исключать и небрежного отношения к природе. Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса", - отметил министр.

Глава ГСЧС подчеркнул, что от 16 апреля на территории Житомирской области продолжается пожар. Он охватила территорию 4090 гектаров. На данный момент над ликвидацией пожара работает более 1055 человек личного состава, это как спасатели, так и работники Гослесагентства и более 100 единиц техники. На месте работают спасатели и работники лесного хозяйства, их привлекли со всех хозяйств области.

Как сообщалось в УНН, ранее в ГСЧС объяснили причину длительного тушения пожара в Житомирской области.