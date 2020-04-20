Власть готовит компенсации тем, кто потерял имущество из-за пожара в Житомирской области - ОП

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе. Об этом доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.