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Власть готовит компенсации тем, кто потерял имущество из-за пожара в Житомирской области - ОП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе. Об этом доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие сгоревшие дома были пустыми.

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Жертв среди населения нет, сообщили главе государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Украинские Национальные Новости

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