Шмыгаль - Зеленскому: пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.