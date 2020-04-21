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Минздрав планирует продлить карантин до 12 мая

Минздрав планирует продлить карантин до 12 мая

Киев  •  УНН

 • 23255 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости, который есть", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мероприятий.

"Например, прогулки парками, но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц и средств индивидуальной защиты. Мы будем предлагать для открытия посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, термоскринингу", - сказал Степанов.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко будет подавать правительству проект постановления о продлении карантина как минимум до 12 мая.

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