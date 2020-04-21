Минздрав планирует продлить карантин до 12 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости, который есть", - отметил Степанов.
По его словам, Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мероприятий.
"Например, прогулки парками, но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц и средств индивидуальной защиты. Мы будем предлагать для открытия посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, термоскринингу", - сказал Степанов.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко будет подавать правительству проект постановления о продлении карантина как минимум до 12 мая.