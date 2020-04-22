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Карантин в Украине будет продлен до 11 мая - Шмыгаль

Карантин в Украине будет продлен до 11 мая - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 27031 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня продлит карантин до 11 мая, поскольку в начале следующего месяца ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, так как по расчетам Академии наук, пика мы ожидаем в период между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода из карантина", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, начало выхода из карантина наступит при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как сообщал УНН ранее, на ближайшем заседании правительства Минздрав должен был предлагать продлить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.

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