В Украине увеличат количество тестов на COVID-19 и введут е-контроль самоизоляции - Шмыгаль

КИЕВ. 22 апреля. УНН. До 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, правительство имеет несколько задач, в частности - увеличение количества тестов на коронавирусное заболевание COVID-19 в стране. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.