Правительство продлило карантин до 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 апреля. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
“Правительство продолжает карантин до 11 мая. При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая”, — заявил премьер.
В то же время по его словам, правительство имеет четкий план выхода из карантина.
“Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем „День К“. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. По нашим расчетам, „День К“ должен наступить 12 мая”, — написал премьер.
Он добавил, что до сих пор перед Кабинетом министров стоит ряд задач.
Как сообщал УНН, до 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, правительство имеет несколько задач, в частности — увеличение количества тестов на коронавирусное заболевания COVID-19 в стране.