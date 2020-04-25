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За добу у світі зафіксовано майже 83 тис. випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 195 920 особи. У свою чергу, одужали 781 382 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 51 017 осіб, Італії — 25 969 осіб, в Іспанії — 22 524, Франції — 22 278 і Великій Британії — 19 566. У Китаї загалом — 4636 померлих, за останні 7 діб змін немає.

Всього у світі 2 790 986 інфікованих, що свідчить про те, що за 24 години у світі підтвердили 82 516 випадків COVID-19, якщо порівнювати з тим самим часом 24 квітня.  

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (890 524), Іспанія (219 764), Італія (192 994), Франція (159 495), Німеччина (154 545) Велика Британія (144 635) та Туреччина (104 912). Чуть подаль йде Іран (88 194), який в ніч на 23 квітня обійшов Китай (83 885) за кількістю інфікованих.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. 

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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