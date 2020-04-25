За добу у світі зафіксовано майже 83 тис. випадків COVID-19

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 195 920 особи. У свою чергу, одужали 781 382 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).