В Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби, 601 людина одужала
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 477, що менше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️ Вінницька область — 370 випадків;
▪️ Волинська область — 203 випадки;
▪️ Дніпропетровська область — 195 випадків;
▪️ Донецька область — 24 випадки;
▪️ Житомирська область — 309 випадків;
▪️ Закарпатська область — 260 випадків;
▪️ Запорізька область — 163 випадки;
▪️ Івано-Франківська область — 684 випадки;
▪️ Кіровоградська область — 283 випадки;
▪️ м. Київ — 1122 випадки;
▪️ Київська область — 505 випадків;
▪️ Львівська область — 298 випадків;
▪️ Луганська область — 27 випадків;
▪️ Миколаївська область — 103 випадки;
▪️ Одеська область — 169 випадків;
▪️ Полтавська область — 161 випадок;
▪️ Рівненська область — 437 випадків;
▪️ Сумська область — 90 випадків;
▪️ Тернопільська область — 532 випадки;
▪️ Харківська область — 118 випадків;
▪️ Херсонська область — 77 випадків;
▪️ Хмельницька область — 65 випадків;
▪️ Чернівецька область — 1199 випадків;
▪️ Черкаська область — 234 випадки;
▪️ Чернігівська область — 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Як повідомлялося раніше в УНН, вчора, станом на ранок 23 квітня, в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 - летальні.