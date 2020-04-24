В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни, 601 человек выздоровел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине на 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 370 случаев;
▪️ Волынская область - 203 случая;
▪️ Днепропетровская область - 195 случаев;
▪️ Донецкая область - 24 случая;
▪️ Житомирская область - 309 случаев;
▪️ Закарпатская область - 260 случаев;
▪️ Запорожская область - 163 случая;
▪️ Ивано-Франковская область - 684 случая;
▪️ Кировоградская область - 283 случая;
▪️ г. Киев - 1122 случая;
▪️ Киевская область - 505 случаев;
▪️ Львовская область - 298 случаев;
▪️ Луганская область - 27 случаев;
▪️ Николаевская область - 103 случая;
▪️ Одесская область - 169 случаев;
▪️ Полтавская область - 161 случай;
▪️ Ровенская область - 437 случаев;
▪️ Сумская область - 90 случаев;
▪️ Тернопольская область - 532 случая;
▪️ Харьковская область - 118 случаев;
▪️ Херсонская область - 77 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 65 случаев;
▪️ Черновицкая область - 1199 случаев;
▪️ Черкасская область - 234 случая;
▪️ Черниговская область - 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 году поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Как сообщалось ранее в УНН, вчера, по состоянию на утро 23 апреля, в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальные.