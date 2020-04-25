За сутки в мире зафиксировано почти 83 тыс. случаев COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 195 920 человека. В свою очередь, выздоровели 781 382 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).