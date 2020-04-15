МВФ: світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії

Так, за прогнозами організації, світова економіка, швидше за все, скоротиться цього року на 3%, що є найглибшим падінням з часів Великої депресії в 1930-х роках і набагато гіршою, ніж скорочення на 0,1% в рік Великої рецесії 2009 року.

У доповіді під назвою “Перспективи розвитку світової економіки” — першому подібному документі, випущеному МВФ після початку пандемії коронавірусу — йдеться, що в 2021 році світова економіка почне зростати. Зростання очікується на рівні 5,8%. Однак перспективи відновлення залежать від тривалості пандемії і впливу, який буде надано на фінансові та товарні ринки.

В останньому прогнозі, опублікованому в січні, ще до того, як коронавірус перетворився в глобальну загрозу, Міжнародний валютний фонд очікував, що світова економіка зросте в 2020 році на 3,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВФ спише частину заборгованості для 25 найбідніших країн світу

Заходи, вжиті владою по всьому світу для боротьби з поширенням вірусу — зокрема, обмеження на пересування в містах і авіапольоти, примусове закриття компаній — привели до зупинки торгівлі по всьому світу.

Очікується, що в єврозоні економіка в цьому році скоротиться на 7,5%, в США — на 5,9%, в Японії — на 5,2%, у Великобританії — на 6,5%, а в Україні на 7,7%.

При цьому єдиною країною, де економіка в цьому році зросте, стане Китай, в якому почався перший спалах коронавірусної інфекції нового типу. Китайська економіка, як очікують в МВФ, виросте в 2020 році на 1,2%. Це пов’язано з тим, що Китай починає відкриватися раніше, ніж всі інші країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін: Бюджет-2020 змінили з урахуванням підтримки МВФ