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МВФ: світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії

МВФ: світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), 2020 рік стане найгіршим для світової економіки з часів Великої депресії в результаті пандемії коронавірусу. Про це йдеться в економічному огляді МВФ, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Так, за прогнозами організації, світова економіка, швидше за все, скоротиться цього року на 3%, що є найглибшим падінням з часів Великої депресії в 1930-х роках і набагато гіршою, ніж скорочення на 0,1% в рік Великої рецесії 2009 року.

У доповіді під назвою “Перспективи розвитку світової економіки” — першому подібному документі, випущеному МВФ після початку пандемії коронавірусу — йдеться, що в 2021 році світова економіка почне зростати. Зростання очікується на рівні 5,8%. Однак перспективи відновлення залежать від тривалості пандемії і впливу, який буде надано на фінансові та товарні ринки.

В останньому прогнозі, опублікованому в січні, ще до того, як коронавірус перетворився в глобальну загрозу, Міжнародний валютний фонд очікував, що світова економіка зросте в 2020 році на 3,3%.

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Заходи, вжиті владою по всьому світу для боротьби з поширенням вірусу — зокрема, обмеження на пересування в містах і авіапольоти, примусове закриття компаній — привели до зупинки торгівлі по всьому світу.

Очікується, що в єврозоні економіка в цьому році скоротиться на 7,5%, в США — на 5,9%, в Японії — на 5,2%, у Великобританії — на 6,5%, а в Україні на 7,7%.

При цьому єдиною країною, де економіка в цьому році зросте, стане Китай, в якому почався перший спалах коронавірусної інфекції нового типу. Китайська економіка, як очікують в МВФ, виросте в 2020 році на 1,2%. Це пов’язано з тим, що Китай починає відкриватися раніше, ніж всі інші країни.

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