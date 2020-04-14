Мінфін: Бюджет-2020 змінили з урахуванням підтримки МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, який був ухвалений вчора у парламенті, відбувалися з урахуванням підтримки Міжнародного валютного фонду, адже це дасть можливість профінансувати всі необхідні видатки. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"В цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, в тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру. Ми очікуємо від парламенту позитивного голосування і за так званий банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ", - сказав Марченко.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.