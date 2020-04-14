Минфин: Бюджет-2020 изменили с учетом поддержки МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был принят вчера в парламенте, происходили с учетом поддержки Международного валютного фонда, ведь это даст возможность профинансировать все необходимые расходы. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру. Мы ожидаем от парламента положительного голосования и так называемого банковского законопроекта, который ускорит получение помощи МВФ", - сказал Марченко.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.