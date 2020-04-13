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Рада ухвалила "бюджет надзвичайної ситуації"

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19. Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, комітет з питань бюджету доопрацював законопроект №3279 і відповідно, в доопрацьованому законопроекті пропонується наступне:

▪️ збільшення на 2 млрд грн доходів загального фонду Державного бюджету, з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;
▪️ визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2 386 791 808, 3 тис. грн;
▪️ створити у складі Державного бюджету України Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину;
▪️ передбачається зменшення видатків на боротьбу з COVID-19, на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів у МОЗ та Мінсоцполітики;
▪️ у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, спричинений COVID-19, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ - нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. Обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати особам, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання COVID-19;
▪️ виділяються кошти за бюджетною програмою на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" та будівництво будівель "Аеропорту Ізмаїл";
▪️ передбачене незастосування у 2020 році положень ЗУ "Про публічні закупівлі" при використанні коштів Державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет ВР затвердив проект змін до Держбюджету-2020.

"Запропонований проект змін до Держбюджету дасть нам змогу підтримати людей, які втратили дохід через коронакризу. Це як виплата по безробіттю, так і програми соціального бізнесу. Видатки для Мінсоцполітики плануються збільшити на 19,5 млрд гривень. При цьому треба наголосити, уряд розуміє, що тільки ефективна економіка може забезпечити збільшення підтримки соціальних і медпрограм", – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час обговорення законопроекту.

За його словами, в останньому варіанті бюджету уряд не забув про "Велике будівництво" - на дорожній фонд закладено 72 млрд гривень.

Окрім того, законопроектом передбачається, що на період дії карантину, Фонд соцстраху та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України, на випадок безробіття, здійснюють поточні видатки на утримання виконавчих дирекцій фондів, установ державної служби зайнятості та такі страхові виплати:

▪️ допомога при вагітності і пологах;
▪️ при тимчасовій непрацездатності;
▪️ по безробіттю;
▪️ допомога на поховання;
▪️ на придбання спеціальних засобів для пересування та ін.

Проектом закону передбачене відтермінування подання декларацій за минулий рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому відміняється карантин.

Нагадаємо, Верховна Рада України у березні не проголосувала за законопроект №3279 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Парламентський комітет з питань бюджету на свому засіданні доопрацював законопроект щодо Держбюджету на 2020 рік та рекомендував ВРУ прийняти у повторному першому читанні за основу та в цілому законопроект про внесення змін до Держбюджету-2020.

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