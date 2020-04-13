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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33186 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада приняла "бюджет чрезвычайной ситуации"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, комитет по вопросам бюджета доработал законопроект №3279 и соответственно, в доработанном законопроекте предлагается следующее:

▪️ увеличение на 2 млрд грн доходов общего фонда Государственного бюджета, с 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;
▪️ определить на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга в сумме 2 386 791 808, 3 тыс. грн;
▪️ создать в составе Государственного бюджета Украины Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина;
▪️ предусматривается уменьшение расходов на борьбу с COVID-19, на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств в Минздрав и Минсоцполитики;
▪️ в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, вызванный COVID-19, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений - начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. Ограничение не применяется при начислении заработной платы лицам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, направленных на предотвращение COVID-19;
▪️ выделяются средства по бюджетной программе на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" и строительство зданий "Аэропорт Измаил";
▪️ предусмотрено неприменение в 2020 году ЗУ "О публичных закупках" при использовании средств Государственного бюджета на предоставление государственной поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги;

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"Предложенный проект изменений в Госбюджет даст нам возможность поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакриса. Это как выплата по безработице, так и программы социального бизнеса. Расходы на Минсоцполитики планируется увеличить на 19,5 млрд гривен. При этом надо отметить, правительство понимает, что только эффективная экономика может обеспечить увеличение поддержки социальных и медпрограм", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при обсуждении законопроекта.

По его словам, в последнем варианте бюджета правительство не забыло о "Большой стройке" - на дорожный фонд заложено 72 млрд гривен.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что на период действия карантина, Фонд соцстраха и Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, осуществляют текущие расходы на содержание исполнительных дирекций фондов, учреждений государственной службы занятости и такие страховые выплаты как:

▪️ помощь при беременности и родах;
▪️ при временной нетрудоспособности;
▪️ по безработице;
▪️ пособие на погребение;
▪️ на приобретение специальных средств для передвижения и др.

Проектом закона предусмотрена отсрочка представления деклараций за прошлый год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в период не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Напомним, Верховная Рада Украины в марте не проголосовала за законопроект №3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Парламентский комитет по вопросам бюджета на своем заседании доработал законопроект по Госбюджету на 2020 год и рекомендовал ВРУ принять в первом чтении за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2020.

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