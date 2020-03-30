Рада не підтримала зміни до Бюджету-2020

КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України не проголосувала ухвалила за законопроект № 3279 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”. Законопроект підтримали лише 223 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення законопроекту, передає кореспондент УНН.