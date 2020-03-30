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Рада не підтримала зміни до Бюджету-2020

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України не проголосувала ухвалила за законопроект № 3279 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”. Законопроект підтримали лише 223 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення законопроекту, передає кореспондент УНН.

Так, нардепи не підтримали ухвалення законопроекту, проте, проголосували за направлення його на доопрацювання. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутати України.

Законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає надання Кабміну фінансових можливостей оперативно вживати заходів з нейтралізації негативних наслідків поширення COVID-19 та підтримки економічної активності в країні.

Доходи держабюджету на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн, зокрема, зменшити показники з:

  • податку та збору на доходи фізичних осіб на 18,5 млрд грн через суттєве уповільнення зростання заробітних плат;
  • податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається у поточному році за результатами декларування податку;
  • рентної плати на 22,8 млрд грн в основному через збереження низької ціни на природний газ, невиконання АТ “Укргазвидобування” обсягу внутрішнього видобування газу та зниження ціни на нафту;
  • акцизного податку на 12,4 млрд грн в основному по акцизному податку з тютюнових виробів внаслідок врахування менших обсягів виробництва;
  • податку на додану вартість на 67,1 млрд грн через скорочення споживчої та ділової активності населення та суб’єктів господарювання, суттєве зменшення обсягів імпорту товарів;
  • ввізного мита на 3,6 млрд грн, що сформовано за рахунок зменшення обсягів імпорту товарів.

Передбачається збільшити показники з:

  • частини чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету,
  • по спеціальному фонду зменшити доходи на 1,17 млрд грн в основному по дорожньому фонду.

Законопроєктом передбачається створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню та подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби.

Крім того, законопроєктом збільшено на 3,0 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів.

Як повідомляв УНН раніше, Шмигаль вказував, що Кабінет міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки, при цьому він їх перечислив. Також він вказував, що у запропонованому проекті Держбюджету на потреби МОН передбачається 126 млрд грн, тобто, зменшення становить лише 4%.

Окрім того, Шмигаль заявляв, що під час розробки змін до Держбюджету уряд оновив макроекономічний прогноз.

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