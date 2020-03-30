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Рада не поддержала изменения в бюджет-2020

Рада не поддержала изменения в бюджет-2020

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины не проголосовала приняла за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. Законопроект поддержали только 223 народных депутатов, чего не хватило для принятия законопроекта, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы не поддержали принятие законопроекта, однако, проголосовали за направление его на доработку. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата Украины.

Законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает предоставление Кабмина финансовых возможностей оперативно принимать меры по нейтрализации негативных последствий распространения COVID-19 и поддержания экономической активности в стране.

Доходы держабюджету на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн, в частности, уменьшить показатели по:

  • налога и сбора на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн за существенного замедления роста заработных плат;
  • налога на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;
  • рентной платы на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО “Укргаздобыча” объема внутренней добычи газа и снижения цены на нефть;
  • акцизного налога на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;
  • налога на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенное уменьшение объемов импорта товаров;
  • ввозной пошлины на 3,6 млрд грн, что сформирован за счет уменьшения объемов импорта товаров.

Предполагается увеличить показатели по:

  • части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн за изменения норматива отчислений в государственный бюджет,
  • по специальному фонду уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду.

Законопроектом предполагается создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни.

Кроме того, законопроектом увеличено на 3,0 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий.

Как сообщал УНН ранее, Шмыгаль указывал, что Кабинет министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете предлагает продолжить финансирование основных программ поддержки экономики, при этом он их перечислил. Также он указывал, что в предложенном проекте Госбюджета на нужды Минобразования предполагается 126 млрд грн, то есть, уменьшение составляет лишь 4%.

Кроме того, Шмыгаль заявлял, что при разработке изменений в Госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз.

Украинские Национальные Новости

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