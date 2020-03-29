Уряд оновив макроекономічний прогноз, очікують покращення ситуації у другому півріччі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд оновив макроекономічний прогноз під час розробки змін до Держбюджету. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Про це заявив у своєму Телеграм-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією Прем'єра, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн.
Зростання інфляції – з 5,6% до 8,7%.
Середньорічний курс долара США очікується на рівні 29,5 грн.
Середньомісячна зарплата в Україні орієнтовно складе 11 тисяч грн.
Рівень безробіття зросте на 1,3% до 9,4%.
Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями, заявив глава Уряду.
"Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", написав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабмін закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету: деталі.