Правительство обновило макроэкономический прогноз, ожидают улучшения ситуации во втором полугодии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство обновило макроэкономический прогноз при разработке изменений в Госбюджет. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Об этом заявил в своем Телеграмм-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.
Согласно информации Премьера, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн.
Рост инфляции - с 5,6% до 8,7%.
Среднегодовой курс доллара США ожидается на уровне 29,5 грн.
Среднемесячная зарплата в Украине ориентировочно составит 11 000 грн.
Уровень безработицы вырастет на 1,3% до 9,4%.
Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями, заявил глава Правительства.
"Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", написал Шмыгаль.
Напомним, Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет: детали.