Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге: несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - написал премьер.
По его словам, расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей.
А именно:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
- пособие пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Он пообещал проинформировать о деталях после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.
Напомним, Кабмин решил направить в Верховную Раду Украины ряд изменений в государственный бюджет 2020, среди которых - уменьшение дохода госбюджета на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн.