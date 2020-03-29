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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61256 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71623 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83406 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103330 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102661 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130924 просмотра

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Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет: детали

Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет: детали

Киев  •  УНН

 • 18288 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге: несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - написал премьер.

По его словам, расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей.

А именно:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
- пособие пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Он пообещал проинформировать о деталях после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.

Напомним, Кабмин решил направить в Верховную Раду Украины ряд изменений в государственный бюджет 2020, среди которых - уменьшение дохода госбюджета на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн.

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