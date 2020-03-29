Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет: детали

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.