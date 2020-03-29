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Кабмін закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету: деталі

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, у ньому зберегли видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Що маємо у підсумку: незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені", - написав прем’єр.

З його слів, видатки Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, будуть спрямовані на людей.

А саме:
- додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;
- грошову допомогу пенсіонерам;
- виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
- надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

Він пообіцяв поінформувати про деталі після затвердження проекту змін до бюджету Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, Кабмін вирішив направити до Верховної Ради України низку змін до державного бюджету 2020 року, серед яких - зменшення доходу держбюджету на 115 млрд грн та збільшення видатків на 96 млрд грн.

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