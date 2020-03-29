Кабмін планує зберегти фінансування реформи ОПК, вугільної галузі та ремонту доріг - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів в рамках перегляду Держбюджету пропонує продовжити фінансування реформи оборонно-промислового комплексу, зберегти фінансування будівництва та ремонту доріг та навіть збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі. Про це у Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Кабінет Міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити фінансування основних програм підтримки економіки. Після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм ми плануємо зберегти фінансування у повному обсязі для наших аграріїв та фермерів", - написав прем'єр.
З його слів, підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена ні на гривню та складе лише в цьому році 4 млрд грн.
"Також уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощення потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
Як зазначив очільник КМУ, пропонується зберегти майже на 100% фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні.
"На розвиток мережі автомобільних доріг – 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано 21,8 млрд грн", - зазначив він.
"Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд грн", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, у ньому зберегли видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту.