Раді рекомендували ухвалити в цілому зміни до держбюджету-2020

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував ВРУ прийняти у повторному першому читанні за основу та в цілому законопроект про внесення змін до Держбюджету-2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

“Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проект Закону про внесення змін до Закону „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ за основу та в цілому як Закон у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у комітеті разом з Мінфіном за участю Рахункової палати опрацьовано внесені пропозиції та підготовлено законопроект № 3279 у новій редакції. Відтак, законопроектом передбачається:

— виключено можливість здійснення понадпланових державних запозичень;
— уточнено обмеження максимального розміру оплати праці працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (органів влади), поширивши зазначене обмеження також на народних депутатів України, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, на період дії карантину;
— збільшення на 2 млрд грн доходів загального фонду державного бюджету— з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

Окрім того, передбачається зменшення видатків загального фонду державного бюджету, передбачених законопроектом № 3279 за новою бюджетною програмою “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками”, на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів:

— МОЗ у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною програмою “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення”, — Мінсоцполітики у сумі 10 млрд грн за бюджетною програмою “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду” та у сумі 0,6 млрд грн за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

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Також законопроектом передбачені кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації. Уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину.

Проектом Закону передбачене відтермінування подання декларацій за минулий рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому відміняється карантин.

Також передбачене незастосування у 2020 році положень Закону України “Про публічні закупівлі” при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

Нагадаємо, як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, комітет ВР з питань бюджету затвердив проект змін до державного бюджету на 2020 рік, зокрема, фонд на боротьбу з COVID-19 пропонується в розмірі майже 65 млрд грн.

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