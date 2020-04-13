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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
Раде рекомендовали принять в целом изменения в госбюджет-2020

Раде рекомендовали принять в целом изменения в госбюджет-2020

Киев  •  УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал ВРУ принять в первом чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект Закона о внесении изменений в Закон „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ за основу и в целом как закон в новой редакции, подготовленной Комитетом по вопросам бюджета вместе с Министерством финансов Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в комитете вместе с Минфином с участием Счетной палаты обработано внесены предложения и подготовлен законопроект № 3279 в новой редакции. Поэтому, законопроектом предусматривается:

— исключена возможность осуществления сверхплановых государственных заимствований;
— уточнено ограничение максимального размера оплаты труда работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (органов власти), распространив указанное ограничение также на народных депутатов Украины, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, на период действия карантина;
— увеличение на 2 млрд грн доходов общего фонда государственного бюджета -с 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

Кроме того, предусматривается уменьшение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных законопроектом № 3279 по новой бюджетной программе “Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и их последствиями”, на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств:

— МЗ в сумме 15,8 млрд грн по бюджетной программе “Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения”, — Минсоцполитики в сумме 10 млрд грн по бюджетной программе “Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда” и в сумме 0,6 млрд грн по бюджетной программе “Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения”.

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Также законопроектом предусмотрены средства на оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ее ликвидации. Уточненна редакция положения об ограничении месячной вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина.

Проектом Закона предусмотрено отсрочка представления деклараций за прошлый год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в период не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Также предусмотрено неприменение в 2020 году положений Закона Украины “О публичных закупках” при использовании средств государственного бюджета на предоставление государственной поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги.

Напомним, как сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, комитет ВР по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности, фонд на борьбу с COVID-19 предлагается в размере почти 65 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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