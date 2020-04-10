Бюджет на проведення місцевих виборів скоротили на понад 1 млрд грн – Разумков

“Бюджет, який передбачений на місцеві вибори, станом на сьогодні як буде після комітету ще подивимось, цифра була 2,2 млрд грн, зараз залишається на рівні 1 млрд. Це не впливає на проведення виборів. Коли ми вийдемо з карантину і будемо готуватися до місцевих виборів, і ВР і уряд готові будуть забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вето Президента № 1049 — пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.