Бюджет на проведення місцевих виборів скоротили на понад 1 млрд грн – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на сьогодні бюджет місцевих виборів залишається на рівні 1 млрд грн, а попередньо був визначений на рівні 2,2 млрд грн. Після карантину розпочнеться підготовка до їх проведення. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Бюджет, який передбачений на місцеві вибори, станом на сьогодні як буде після комітету ще подивимось, цифра була 2,2 млрд грн, зараз залишається на рівні 1 млрд. Це не впливає на проведення виборів. Коли ми вийдемо з карантину і будемо готуватися до місцевих виборів, і ВР і уряд готові будуть забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів”, — сказав Разумков.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вето Президента № 1049 — пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.