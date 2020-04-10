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Бюджет на проведение местных выборов сократили на более 1 млрд грн - Разумков

Бюджет на проведение местных выборов сократили на более 1 млрд грн - Разумков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня бюджет местных выборов остается на уровне 1 млрд грн, а предварительно был определен на уровне 2,2 млрд грн. После карантина начнется подготовка к их проведению. Об этом заявил на брифинге председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“Бюджет, который предусмотрен на местные выборы, на сегодня как будет после комитета еще посмотрим, цифра была 2,2 млрд грн, сейчас остается на уровне 1 млрд. Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, и ВР и правительство готовы будут обеспечить финансовыми ресурсами проведения местных выборов”, — сказал Разумков.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодолении вето Президента № 1049 — предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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