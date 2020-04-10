Позачергове засідання ВР: розглянуть подолання вета Президента, бюджет та відповідальність за підпал лісів

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вета Президента №1049 - пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Про це на брифінгу заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.