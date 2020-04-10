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Позачергове засідання ВР: розглянуть подолання вета Президента, бюджет та відповідальність за підпал лісів

Київ • УНН

 • 38720 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вета Президента №1049 - пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Про це на брифінгу заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

“Перше питання - це питання бюджету, саме цьому була присвячена більша частина наради. Буде ще засідання комітету бюджетного, будуть враховуватися правки… Не можу сказати, що все нас влаштовує, мабуть, такого ніколи не буває, щоб влаштовувало все. Є питання, які знову з’являються, вони будуть виправлені, щодо конкурсів, щодо бюджетних програм”, - сказав Разумков.

Також на позачерговому засіданні планують розглянути законопроект про національну інфраструктуру геопросторових даних, для того, щоб унормувати і запустити процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі.

“Також законопроект, пов’язаний з боротьбою з коронавірусом, його наслідками та протидії йому, це №3320. Це спільне напрацювання нардепів і профільного міністерства”, - наголосив Разумков.

За його словами, планують розглянути посилення відповідальності за підпали лісів та проект закону про Антимонопольний комітет.

“Буде подолання вета Президента №1049, ви пам’ятаєте ту правку, яка викликала багато дискусій в суспільстві… І останнє - це 13 постанов, які мені забороняють, як голові ВРУ, підписувати закон про ринок землі, вони також будуть розглядатися на цьому засіданні, і ВР буде визначатися”, - підсумував Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання орієнтовно на 14 годину у понеділок, 13 квітня, 10 квітня ж у голови ВРУ Дмитра Разумкова відбулася нарада з представниками уряду і парламенту, на якій обговорили питання, які будуть винесені на позачергове засідання Ради.

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