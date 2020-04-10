Разумков: позачергове засідання ВР збереться 13 квітня орієнтовно о 14 годині

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада збереться на позачергове засідання орієнтовно на 14 годину у понеділок, 13 квітня, сьогодні ж у голови ВРУ Дмитра Разумкова відбулася нарада з представниками уряду і парламенту, на якій обговорили питання, які будуть винесені на позачергове засідання Ради. Про це заявив Разумков на брифінгу після наради, передає кореспондент УНН.