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Позачергове засідання Верховної Ради перенесли на 13 квітня - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради України перенесено з п’ятниці на понеділок 13 квітня. На ньому планується розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков у відеокоментарі телеканалу "Рада", передає УНН.

“На жаль, позачергове засідання трохи було переміщено у часі. Воно відбудеться у понеділок. Чому це відбулося? В середу ввечері був готовий остаточний варіант, який був підготовлений Мінфіном в спільній роботі з комітетами Верховної Ради України, і лише після цього ми змогли його роздати нашим колегам, народним депутатам для того, щоб вони ознайомилися, вивчили цей документ, можливо тому внесли свої зауваження, для цього потрібен час. Тому з п’ятниці ми перемістили позачергове засідання на понеділок. Будуть ще додаткові зустрічі з як представниками депутатських фракцій, так і головами комітетів для того, щоб максимально якісний документ був розглянутий, я сподіваюся, був прийнятий Верховною Радою України”, — зазначив він.

Окрім того, Разумков заявив, що окрім змін до державного бюджету можуть бути розглянуті додаткові законопроекти.

“Головним законопроектом, який буде розглядатися — це буде зміни до державного бюджету, тому що від них багато чого залежить у нашій державі і саме детальна робота була над цим законопроектом. Можливо ще додаткові законопроекти, які будуть визначатися ініціаторами проведення позачергового засідання, вони можуть бути різними. Усе в рамках регламенту і необхідності, які будуть стояти перед Верховною Радою”, — додав він.

Нагадаємо, Разумков повідомляв, що наприкінці цього тижня Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому планує розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік. 

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