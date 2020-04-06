Рада наприкінці тижня збереться на позачергове засідання – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Наприкінці тижня Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому планує розглянути зміни до держбюджету на 2020 рік. Про це в ефірі програми “Час Голованова” на телеканалі Україна 24 заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає УНН.
“Щодо пленарних засідань ВР, я думаю, що на цьому тижні буде позачергове засідання ВР. Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня, можливо це буде четвер, можливо, п’ятниця. Все буде залежати від комітетів”, - сказав Разумков.
За його словами, саме комітети напрацьовують ті законопроекти, які найближчим часом будут розглянуті і прийняті в Раді.
“Головним питанням будуть зміни до бюджету. Досить плідно співпрацює профільний комітет, уряд, Мінфін”, - додав Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, Кабмін очікує, що вже цього тижня у Раді проголосують за оновленний бюджет на 2020 рік, наразі роботу над новим бюджетом в уряді продовжують.