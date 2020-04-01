Уряд очікує, що наступного тижня ВР ухвалить оновлений "бюджет надзвичайної ситуації"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабмін очікує, що вже наступного тижня у Раді проголосують за оновленний бюджет на 2020 рік, наразі роботу над новим бюджетом в уряді продовжують. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Уряд подав до ВР оновлений "бюджет надзвичайної ситуації", так званий. Разом з народними депутатами ми продовжуємо роботу над Держбюджетом. Очікуємо, що ВР проголосує за нього вже наступного тижня", - сказав Шмигаль.
Також він попросив Мінфін усунути всі зауваження, які були в депутатського корпусу до змін у Бюджеті-2020.
Нагадаємо, Верховна Рада України не проголосувала за законопроект № 3279 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".