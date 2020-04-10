Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание ориентировочно на 14 часов в понедельник, 13 апреля, сегодня же у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание с представителями правительства и парламента, на котором обсудили вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады. Об этом заявил Разумков на брифинге после совещания, передает корреспондент УНН.