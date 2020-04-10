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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33639 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57994 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59218 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75447 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101278 просмотра

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5 марта, 08:02 • 105392 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130579 просмотра

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Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

Киев  •  УНН

 • 14647 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание ориентировочно на 14 часов в понедельник, 13 апреля, сегодня же у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание с представителями правительства и парламента, на котором обсудили вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады. Об этом заявил Разумков на брифинге после совещания, передает корреспондент УНН.

"Присутствовали Премьер-министр Украины, министр финансов, представители депутатского корпуса и комитетов, мы обсудили те вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание ВРУ в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет длиться не очень долго. Потому что большая часть вопросов была обсуждена по их рассмотрению", - сказал Разумков.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Разумков ранее, внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесено с пятницы на понедельник, 13 апреля. На нем планируется рассмотреть изменения в Госбюджет на 2020 год.

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