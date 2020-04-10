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Внеочередное заседание ВР: рассмотрят преодоления вето Президента, бюджет и ответственность за поджог лесов

Внеочередное заседание ВР: рассмотрят преодоления вето Президента, бюджет и ответственность за поджог лесов

Киев  •  УНН

 • 38710 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодоление вето Президента №1049 - предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом на брифинге заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Первый вопрос - это вопрос бюджета, именно этому была посвящена большая часть совещания. Будет еще заседание комитета бюджетного, будут учитываться правки... Не могу сказать, что все нас устраивает, пожалуй, такого никогда не бывает, чтобы устраивало все. Есть вопросы, которые снова появляются, они будут исправлены, о конкурсах, о бюджетных программах", - сказал Разумков.

Также на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, для того, чтобы нормировать и запустить процесс подготовки к будущему открытию рынка земли.

"Также законопроект, связанный с борьбой с коронавирусом, его последствиями и противодействием ему, это №3320. Это совместная наработка нардепов и профильного министерства", - подчеркнул Разумков.

По его словам, планируется рассмотреть усиления ответственности за поджоги лесов и проект закона об Антимонопольном комитете.

"Будет преодоление вето Президента №1049, вы помните ту правку, которая вызвала много дискуссий в обществе... И последнее - это 13 постановлений, мне запрещающих, как председателю ВРУ подписывать закон о рынке земли, они также будут рассматриваться на этом заседании, и ВР будет определяться", - подытожил Разумков.

Напомним, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание ориентировочно на 14 часов в понедельник, 13 апреля, 10 апреля же у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание с представителями правительства и парламента, на котором обсудили вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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