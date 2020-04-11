Комітет ВР затвердив проект змін до Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Комітет ВР з питань бюджету затвердив проект змін до державного бюджету на 2020 рік, зокрема, фонд на боротьбу з COVID-19 пропонується в розмірі майже 65 млрд грн. Про це у Telegram після засідання комітету написав народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Бюджетний комітет затвердив проект змін до Держбюджету на 2020 рік”, — написав Гончаренко.
За його словами, у порівнянні з внесеним Кабміном проектом затверджені наступні зміни:
— зменшений фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн;
— відновлена дотація аграріям в розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);
— додані 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра;
— додані 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;
— додані 15 млн грн на національний парк “Софіївка”.
“Моя пропозиція обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами (47 тис грн) не тільки терміном карантину, а до кінця 2020-го року — набрало 3 голоси (Гончаренко і Лопушанський з фракції ЄС, і Крулько з Батьківщині), і не пройшло. Таким чином Бюджетний комітет підтримав пропозицію Кабміну ввести таке обмеження ТІЛЬКИ на період карантину”, — додав Гончаренко.
Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вета Президента № 1049 — пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.