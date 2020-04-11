Комитет ВР утвердил проект изменений в Госбюджет-2020

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности, фонд на борьбу с COVID-19 предлагается в размере почти 65 млрд грн. Об этом в Telegram после заседания комитета написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.