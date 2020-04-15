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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
МВФ: мировой экономике предстоит самый худший год со времен Великой депрессии

МВФ: мировой экономике предстоит самый худший год со времен Великой депрессии

Киев  •  УНН

 • 23774 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), 2020 год станет худшим для мировой экономики со времен Великой депрессии в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в экономическом обзоре МВФ, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Так, по прогнозам организации, мировая экономика, скорее всего, сократится в этом году на 3%, что является самым глубоким падением со времен Великой депрессии в 1930-х годах и гораздо хуже, чем сокращение на 0,1% в год Великой рецессии 2009 года.

В докладе под названием “Перспективы развития мировой экономики” — первом подобном документе, выпущенном МВФ после начала пандемии коронавируса — говорится, что в 2021 году мировая экономика начнет расти. Рост ожидается на уровне 5,8%. Однако перспективы восстановления зависят от продолжительности пандемии и влияния, которое будет предоставлено на финансовые и товарные рынки.

В последнем прогнозе, опубликованном в январе, еще до того, как коронавирус превратился в глобальную угрозу, Международный валютный фонд ожидал, что мировая экономика вырастет в 2020 году на 3,3%.

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Меры, принятые властями по всему миру для борьбы с распространением вируса — в частности, ограничения на передвижение в городах и авиаполёты, принудительное закрытие компаний — привели к остановке торговли по всему миру.

Ожидается, что в еврозоне экономика в этом году сократится на 7,5%, в США — на 5,9%, в Японии — на 5,2%, в Великобритании — на 6,5%, а в Украине на 7,7%.

При этом единственной страной, где экономика в этом году вырастет, станет Китай, в котором началась первая вспышка коронавирусной инфекции нового типа. Китайская экономика, как ожидают в МВФ, вырастет в 2020 году на 1,2%. Это связано с тем, что Китай начинает открываться раньше, чем все остальные страны.

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