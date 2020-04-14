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МВФ спише частину заборгованості для 25 найбідніших країн світу

МВФ спише частину заборгованості для 25 найбідніших країн світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У понеділок Міжнародний валютний фонд оголосив про негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 найбідніших країн, щоб допомогти їм у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає УНН.

"Сьогодні я рада повідомити, що наша Виконавча рада схвалила негайне полегшення заборгованості для 25 країн-членів МВФ у рамках оновленого Фонду стримування і полегшення тягаря катастроф (CCRT), як частина заходів у відповідь Фонду, спрямованих на подолання наслідків пандемії COVID-19. Це представляється у вигляді грантів нашим бідним і найбільш уразливим членам для покриття їх боргових зобов'язань перед МВФ на початковому етапі протягом наступних шести місяців", - сказала Георгієва.

За її словами, на сьогодні Фонд може надати близько 500 млн. доларів у вигляді субсидій з обслуговування боргу.

Країни, які отримають допомогу, це: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Чад, Коморські Острови, Конго, ДРК, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік. Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Таджикистан, Того і Ємен.

Як повідомлялося в УНН, за словами Георгієвої, 170 країн-членів Міжнародного валютного фонду очікує зниження доходів на душу населення через глобальну пандемію коронавірусу.

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