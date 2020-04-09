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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11907 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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МВФ прогнозирует снижение доходов на душу населения в 170 странах

МВФ прогнозирует снижение доходов на душу населения в 170 странах

Киев  •  УНН

 • 29565 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. 170 стран-членов Международного валютного фонда ожидает снижение доходов на душу населения из-за глобальной пандемии коронавируса. Об этом заявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передаёт УНН.

“Сегодня мы сталкиваемся с кризисом, как никто другой. Covid-19 разрушил наш социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых мы не видели... Вирус приводит к трагической гибели людей, и необходимая борьба с ним затронула миллиарды людей. То, что было нормальным всего несколько недель назад — ходить в школу, ходить на работу, быть с семьей и друзьями — теперь это огромный риск”, — сказала Георгиева.

Она выразила уверенность в том, что этот вызов возможно преодолеть, и МВФ здесь, чтобы задействовать силы мирового сообщества для помощи наиболее уязвимым людям и оживления экономики.

Георгиева также отметила, что дальнейшие действия в этом направлении будут предметом внимания 189 стран-членов МВФ на виртуальных заседаниях на следующей неделе.

“Мы все еще сталкиваемся с чрезвычайной неопределенностью в отношении глубины и продолжительности этого кризиса. Однако уже ясно, что глобальный рост станет резко негативным в 2020 году, как вы увидите в нашем обзоре мировой экономики на следующей неделе. На самом деле, мы ожидаем худших экономических последствий со времен Великой депрессии. Всего три месяца назад мы ожидали положительного роста доходов на душу населения в более чем 160 наших странах-членах в 2020 году. Сегодня это число перевернулось с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут испытывать отрицательный рост доходов на душу населения в этом году”, — подчеркнула она.

Распорядитель МВФ отметила, что такие мрачные перспективы коснутся как развитых, так и развивающихся стран.

Как сообщал УНН, Всемирный банк резко ухудшил свои прогнозы в отношении развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в Европе и Центральной Азии в этом году из-за эпидемии коронавируса, но заявил, что эти экономики могут вернуться к устойчивому росту в 2021 году. 

Украинские Национальные Новости

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