МВФ прогнозує зниження доходів на душу населення у 170 країнах

"Сьогодні ми стикаємося з кризою, як ніхто інший. Covid-19 зруйнував наш соціальний і економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких ми не бачили... Вірус призводить до трагічної загибелі людей, і необхідна боротьба з ним торкнулася мільярдів людей. Те, що було нормальним лише кілька тижнів тому - ходити в школу, ходити на роботу, бути з родиною і друзями - тепер це величезний ризик", - сказала Георгієва.

Вона висловила впевненість в тому, що цей виклик можливо подолати, і МВФ тут, щоб задіяти сили світової спільноти для допомоги найбільш вразливим людям і пожвавлення економіки.

Георгієва також зазначила, що подальші дії в цьому напрямку будуть предметом уваги 189 країн-членів МВФ на віртуальних засіданнях наступного тижня.

"Ми все ще стикаємося з надзвичайною невизначеністю щодо глибини і тривалості цієї кризи. Однак уже ясно, що глобальне зростання стане різко негативним в 2020 році, як ви побачите в нашому огляді світової економіки наступного тижня. Насправді, ми очікуємо гірших економічних наслідків з часів Великої депресії. Всього три місяці тому ми очікували позитивного зростання доходів на душу населення у більш ніж 160 наших країнах-членах в 2020 році. Сьогодні це число перевернулося з ніг на голову: тепер ми прогнозуємо, що понад 170 країн будуть відчувати негативне зростання доходів на душу населення в цьому році", - підкреслила вона.

Розпорядник МВФ відзначила, що такі похмурі перспективи торкнуться як розвинених, так і країн, що розвиваються.

Як повідомляв УНН, Світовий банк різко погіршив свої прогнози щодо країн, що розвиваються і країн з ринком, що формується в Європі і Центральній Азії цього року через епідемію коронавірусу, але заявив, що ці економіки можуть повернутися до стійкого зростання в 2021 році.