Всемирный банк ухудшил прогноз по развивающимся странам Европы

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Всемирный банк резко ухудшил свои прогнозы в отношении развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в Европе и Центральной Азии в этом году из-за эпидемии коронавируса, но заявил, что эти экономики могут вернуться к устойчивому росту в 2021 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.