Всемирный банк ухудшил прогноз по развивающимся странам Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Всемирный банк резко ухудшил свои прогнозы в отношении развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в Европе и Центральной Азии в этом году из-за эпидемии коронавируса, но заявил, что эти экономики могут вернуться к устойчивому росту в 2021 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В обновленном прогнозе, опубликованном в среду вечером, Всемирный банк заявил, что его базовый сценарий предусматривает, что валовой внутренний продукт среди развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в регионе сократится на 2,8% в 2020 году, в то время как в сценарии с понижением рецесия более глубокая, а рост сократится на 4,4%.
Отчет охватывает большой регион, в который входят Болгария, Венгрия, Литва и Польша, а также Сербия, Беларусь, Украина, Грузия и Казахстан.
ВБ отметил, что базовый сценарий становится менее вероятным, а сценарий со снижением выглядит более вероятным.
Напомним, Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления последствий COVID-19.